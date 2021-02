Meno sportelli Due problemi (Di venerdì 5 febbraio 2021) La riduzione della presenza di sportelli bancari nella nostra provincia, giunta fino allo spopolamento in molti paesi, è l’incrocio fra due tendenze di lungo periodo: l’ampliamento del raggio di mobilità delle persone e delle aziende e il cambiamento delle modalità di interazione fra la banca e i clienti reso possibile dalle nuove tecnologie. Se a questo si aggiunge la concentrazione degli intermediari in gruppi sempre più grandi si comprende facilmente come si sia pervenuti al pesante arretramento che ha ben descritto Luca Bonzanni su L’Eco di Bergamo di domenica scorsa. Colpisce non solo la contrazione complessiva, fenoMeno diffuso non solo in Italia ma anche a livello globale, ma il venir Meno di un servizio ormai considerato essenziale come lo sportello bancario in un centro non piccolissimo. Vien da pensare alla rarefazione di ... Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 5 febbraio 2021) La riduzione della presenza dibancari nella nostra provincia, giunta fino allo spopolamento in molti paesi, è l’incrocio fra due tendenze di lungo periodo: l’ampliamento del raggio di mobilità delle persone e delle aziende e il cambiamento delle modalità di interazione fra la banca e i clienti reso possibile dalle nuove tecnologie. Se a questo si aggiunge la concentrazione degli intermediari in gruppi sempre più grandi si comprende facilmente come si sia pervenuti al pesante arretramento che ha ben descritto Luca Bonzanni su L’Eco di Bergamo di domenica scorsa. Colpisce non solo la contrazione complessiva, fenodiffuso non solo in Italia ma anche a livello globale, ma il venirdi un servizio ormai considerato essenziale come lo sportello bancario in un centro non piccolissimo. Vien da pensare alla rarefazione di ...

FmMosca : RT @Alessan87490307: @FmMosca E questi come pensano che ci siano code agli sportelli per pagare le cartelle esattoriali se non stanno lavor… - Alessan87490307 : @FmMosca E questi come pensano che ci siano code agli sportelli per pagare le cartelle esattoriali se non stanno la… -

Ultime Notizie dalla rete : Meno sportelli Scuola, tempo di pagelle - La preside: 'Si terrà conto dei problemi della Dad'

Da uno sguardo complessivo sicuramente ci sono state meno insufficienze gravi, proprio perché si è ... Poi si prevedono corsi di recupero pomeridiani, oppure degli sportelli di recupero a richiesta. Le ...

Bollette pazze, la Cisl sfogatoio dei clienti Iren

REGGIO EMILIA " Agli sportelli della Cisl Emilia Centrale di Reggio Emilia piovono lamentele per le "bollette pazze" Iren ... rispetto al passato, e' diventata sempre piu' autoreferenziale e meno ...

Meno sportelli Due problemi - L'Editoriale, Bergamo L'Eco di Bergamo "Chiude l’ufficio del Fiora Follonica non può perdere un servizio così importante"

A meno di tre anni dalla sua inaugurazione l’ufficio follonichese di acquedotto del Fiora chiude i battenti. "Follonica perderà un importante servizio con molti problemi per lu ...

Sportello finanziario di Federconsumatori per chi è in difficoltà

belluno Uno sportello per aiutare le persone che si trovano in difficoltà economica a districarsi nel complicato mondo dei prestiti e tra gli strumenti necessari per pagare i debiti. La Federconsumato ...

Da uno sguardo complessivo sicuramente ci sono stateinsufficienze gravi, proprio perché si è ... Poi si prevedono corsi di recupero pomeridiani, oppure deglidi recupero a richiesta. Le ...REGGIO EMILIA " Aglidella Cisl Emilia Centrale di Reggio Emilia piovono lamentele per le "bollette pazze" Iren ... rispetto al passato, e' diventata sempre piu' autoreferenziale e...A meno di tre anni dalla sua inaugurazione l’ufficio follonichese di acquedotto del Fiora chiude i battenti. "Follonica perderà un importante servizio con molti problemi per lu ...belluno Uno sportello per aiutare le persone che si trovano in difficoltà economica a districarsi nel complicato mondo dei prestiti e tra gli strumenti necessari per pagare i debiti. La Federconsumato ...