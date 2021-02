Inzaghi: “Il girone di andata ci ha dato consapevolezza, possiamo ribaltare i pronostici” (Di venerdì 5 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Il Benevento inaugura il suo girone di ritorno al “Ciro Vigorito” dopo la sconfitta di Milano contro l’Inter. Domenica, nel lunch match, i giallorossi di Filippo Inzaghi ospiteranno la Sampdoria di Claudio Ranieri. Il tecnico della Strega è intervenuto questo pomeriggio in conferenza stampa per fare il punto della situazione e presentare il match con i blucerchiati. Questi i temi affrontati dall’allenatore piacentino. Iago Falque – Sicuramente sta meglio, purtroppo dipende da come si mettono le partite. A San Siro volevo farlo giocare ma ho pensato di preservare i diffidati. Credo abbia almeno un tempo, deciderò se farlo giocare dall’inizio o se farlo entrare l’ultima mezz’ora. Tuia – Sta bene, ha recuperato. Ho ancora un allenamento, affrontiamo una squadra temibile e cercherò di mandare in campo chi mi darà ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 5 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Il Benevento inaugura il suodi ritorno al “Ciro Vigorito” dopo la sconfitta di Milano contro l’Inter. Domenica, nel lunch match, i giallorossi di Filippoospiteranno la Sampdoria di Claudio Ranieri. Il tecnico della Strega è intervenuto questo pomeriggio in conferenza stampa per fare il punto della situazione e presentare il match con i blucerchiati. Questi i temi affrontati dall’allenatore piacentino. Iago Falque – Sicuramente sta meglio, purtroppo dipende da come si mettono le partite. A San Siro volevo farlo giocare ma ho pensato di preservare i diffidati. Credo abbia almeno un tempo, deciderò se farlo giocare dall’inizio o se farlo entrare l’ultima mezz’ora. Tuia – Sta bene, ha recuperato. Ho ancora un allenamento, affrontiamo una squadra temibile e cercherò di mandare in campo chi mi darà ...

ALDOHANS6 : @tackleduro Ricostruzione dei fatti. L'Inter sempre seconda per tutto il girone di ritorno Nonostante una vittoria… - sportli26181512 : Muriqi e il primo gol di un kosovaro in A: 'Ho passato un momento complicato...': Muriqi e il primo gol di un kosov… - sportli26181512 : #Lazio, la magia finale di Inzaghi: La quinta vittoria consecutiva rilancia la #Lazio in zona Champions e si trasfo… - AquilottoEddy : RT @OfficialSSLazio: #Inzaghi ?? 'Domani inizierà per noi il girone di ritorno, abbiamo conseguito un discreto bottino di punti finora. Ci s… - flamanc24 : RT @OfficialSSLazio: #Inzaghi ?? 'Domani inizierà per noi il girone di ritorno, abbiamo conseguito un discreto bottino di punti finora. Ci s… -