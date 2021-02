In paese 19 contagiati e 2 malati in ospedale, il sindaco: 'Non abbassate la guardia' (Di sabato 6 febbraio 2021) 'I dati in merito alla diffusione del contagio nel nostro Comune sono certamente da attenzionare, anche in relazione all'elevato numero di positivi registrati nei paesi limitrofi'. Lo scrive il ... Leggi su bresciatoday (Di sabato 6 febbraio 2021) 'I dati in merito alla diffusione del contagio nel nostro Comune sono certamente da attenzionare, anche in relazione all'elevato numero di positivi registrati nei paesi limitrofi'. Lo scrive il ...

IlNeutroDi : @matteosalvinimi @LegaSalvini Piuttosto che criticare sempre e comunque chi s'impegna, affinché il nostro Paese non… - infoitsalute : In paese 19 contagiati e 2 malati in ospedale, il sindaco: 'Non abbassate la guardia' - MarziaLoreti : ha usato il covid,falsi aumenti di contagio dove si è votato,dove invece contagiati,morti,aumentano solo in questo… - MarziaLoreti : che senso ha mettere Draghi e lasciare o rimettere gli stessi ministri,della stessa maggioranza nominata che ha fal… - Drogba172381242 : @Italo57866842 @IoCivico @Quirinale Si ma è evidente che ci siano dei problemi, i dati comunicati dai Paesi sono tr… -