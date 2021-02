"Il sindaco di Seregno più che all'arte pensi a una nuova caserma per i vigili del fuoco"

Ultime Notizie dalla rete : sindaco Seregno

Il Cittadino di Monza e Brianza

Tornò nella sua, dove visse fino alla sua scomparsa avvenuta nel 1999. Per molti anni ... MEDA - Giulio Santambrogio con la moglie Rosa, ilLuca Santambrogio bambino, la sorella e la ......e centrosinistra sullo stato del distaccamento dei vigili del fuoco di via Ballerini a. È ... "Leggo da un po' con interesse queste sottolineature sull'arte - ha replicato ilAlberto ...Il Centro Diurno Anziani a Seregno cambia pelle. Dopo aver sistemato la pista da ballo all’esterno della struttura, l’amministrazione guidata dal sindaco Alberto Rossi ha quasi concluso il lavoro iniz ...Problema assembramenti in centro storico nel fine settimana. Critiche da parte dei consiglieri comunali anche per l’operato della Polizia locale. A tirare fuori il problema nella seduta consiliare, il ...