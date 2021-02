Il Primato torna in edicola e mette il bavaglio a Zuckerberg | «È l’ora della sovranità digitale»

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Roma, 5 feb – Quanti di voi hanno subìto blocchi, sospensioni, ban, cancellazioni di profili e quant’altro? Quanti di voi hanno rinunciato a parlare di temi politici sulle piattaforme social per timore di essere segnalati? Quanti di voi hanno trovato inquietante che dei soggetti privati abbiano censurato addirittura il presidente degli Stati Uniti? Non abbiamo fatto il conto, ma supponiamo che siate tanti. Ecco, un’avanguardia politica e culturale ha il dovere di fare analisi spietate e di tracciare una rotta per uscire dalle secche del pensiero unico globalista. E ilNazionale, imbavagliando simbolicamente, ha fatto proprio questo: iniziare a parlare di «», per restituire voce e consapevolezza a tutti quegli italiani che non si arrendono e non ci stanno a essere imbavagliati. Il ...