Igli Tare aggredito in strada | finisce con un terribile lutto

Momenti concitati per Igli Tare. Il ds della Lazio era a passeggio quando è stato improvvisamente aggredito. Disavventura con spiacevole epilogo.

aquilarandagia3 : Due anni fa il mio Labrador e’ stato attaccato da un rottwailer , e’ stata una bruttissima esperienza e che non si… - AquilottoEddy : Gran brutta disavventura, un dispiacere per la barboncina scomparsa ?? e un abbraccio a Igli #Tare e famiglia ??… - sportal_it : Igli Tare aggredito da un pitbull: ucciso il suo barboncino - infoitsport : Igli Tare aggredito da un pitbull mentre era a passeggio: ucciso uno dei suoi cani - vocelaziale : La pagina vuole esprimere la propria vicinanza ad Igli #Tare che, lo scorso Mercoledì, è stato aggredito da un cane… -

Lo spavento improvviso si è subito trasformato in un profondo dolore. Mercoledìè stato aggredito da un pitbull mentre stava passeggiando con due suoi cani (entrambi al guinzaglio), nei pressi della sua residenza all'Olgiata. Minuti di forte tensione per il direttore ...Un pitbull ha prima scavalcato, molto probabilmente, la recinzione di una villa e poi ha aggredito ferendolo il direttore della Lazio,, che stava passeggiando con i suoi due cani tenuti al guinzaglio nei pressi della sua abitazione. Come se non bastasse, il molosso ha anche ucciso il barboncino die ha ferito l'altro ...ROMA – Paura e dolore per il direttore sportivo della Lazio Igli Tare. Mentre era a passeggio con i suoi due cani, infatti, l’ex attaccante è stato aggredito da un pitbull nei pressi della sua residen ...Il direttore sportivo biancoceleste è stato vittima di un’aggressione che purtroppo è costata la vita al suo cane Una tragedia incredibile quella che ha visto protagonista il direttore sportivo della ...