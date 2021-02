Ha sconfitto il cancro a 3 anni ?e realizza il sogno da poliziotto (Di venerdì 5 febbraio 2021) Elena Ricci Davide, 3 anni e una battaglia vinta contro un rabdomiosarcoma raro. Lascia l'ospedale in divisa e realizza il suo sogno più grande: salire sulla volante della Polizia di Stato “Mamma io sono forte e voglio sconfiggere i cattivi”. Davide, scricciolo di appena tre anni, con questa frase si è fatto forza e ne ha data alla sua mamma, mentre per sette lunghi mesi ha lottato contro un rabdomiosarcoma, tumore raro che colpisce i tessuti molli. Dopo lunghi cicli di chemio e radioterapia, biopsia e intervento chirurgico, il piccolo grande Davide ha vinto la sua malattia e ha deciso di lasciare l’ospedale Pausillipon da eroe: indossando la divisa da poliziotto. “Me lo ha chiesto durante il penultimo ricovero – racconta la sua mamma a IlGiornale.it – sentiva parlare della festa che ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 5 febbraio 2021) Elena Ricci Davide, 3e una battaglia vinta contro un rabdomiosarcoma raro. Lascia l'ospedale in divisa eil suopiù grande: salire sulla volante della Polizia di Stato “Mamma io sono forte e voglio sconfiggere i cattivi”. Davide, scricciolo di appena tre, con questa frase si è fatto forza e ne ha data alla sua mamma, mentre per sette lunghi mesi ha lottato contro un rabdomiosarcoma, tumore raro che colpisce i tessuti molli. Dopo lunghi cicli di chemio e radioterapia, biopsia e intervento chirurgico, il piccolo grande Davide ha vinto la sua malattia e ha deciso di lasciare l’ospedale Pausillipon da eroe: indossando la divisa da. “Me lo ha chiesto durante il penultimo ricovero – racconta la sua mamma a IlGiornale.it – sentiva parlare della festa che ...

