Governo, Salvini: "Ministri Lega? Non facciamo cose a metà" (Di venerdì 5 febbraio 2021) Ministri della Lega in un eventuale Governo Draghi? "Non facciamo le cose a metà, se ci siamo ci siamo, altrimenti collaboriamo dall'opposizione, come abbiamo fatto nell'ultimo anno e mezzo". Questo quanto ha detto Matteo Salvini a Rainews24, rispondendo alle domande dei cronisti L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

