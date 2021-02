Governo | M5s | ‘non c’è Taverna nella delegazione che incontra Draghi’

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Roma, 5 feb (Adnkronos) – “Ladel Movimento 5 Stelle che domani alle ore 12.15 si recherà alle consultazioni con il presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi sarà composta dal Garante, Beppe Grillo e dal Capo politico, Vito Crimi. Per il Senato saranno presenti il capogruppo Ettore Licheri e il vice capogruppo Andrea Cioffi. Non sarà dunque presente, come precedentemente reso noto a causa di una errata comunicazione interna, la vice presidente di Palazzo Madama, Paola. Per la Camera sarà presenti il capogruppo Davide Crippa e il vicecapogruppo Riccardo Ricciardi”. Così in una nota il Movimento 5 Stelle. L'articolo CalcioWeb.

Che sovverte quella dettata dal capo politico: 'Ilnon voterà per la nascita di untecnico presieduto da Mario Draghi'. '' Grazie anche alla mediazione del presidente della Camera, ...E certo unche poggia su un nucleo- Leu - Pd, oltre a Iv e Fi, sarebbe politicamente più omogeneo di uno che va dal Pd alla Lega, passando per renziani e berlusconiani e che lascia fuori ...Mario Draghi è stato scelto dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per provare a formare un governo ed evitare di sciogliere le Camere per ...Beppe Grillo è tornato. Come un «deus ex machina» toccherà a lui provare a serrare i ranghi di un Movimento dilaniato sulla prospettiva di fare parte di un ...