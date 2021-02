**Governo: Fornaro, 'per fortuna reddito di cittadinanza in pandemia'** (Di venerdì 5 febbraio 2021) Roma, 5 feb. (Adnkronos) - "Credo che nessuna persona onesta non possa non riconoscere che meno male che in questa pandemia c'era il reddito di cittadinanza". Lo dice Federico Fornaro di Leu al termine delle consultazioni con il presidente incaricato Mario Draghi. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 febbraio 2021) Roma, 5 feb. (Adnkronos) - "Credo che nessuna persona onesta non possa non riconoscere che meno male che in questac'era ildi". Lo dice Federicodi Leu al termine delle consultazioni con il presidente incaricato Mario Draghi.

Ultime Notizie dalla rete : **Governo Fornaro Governo: in corso incontro delegazione Leu con Draghi

E' iniziato a Montecitorio l'incontro tra il presidente incaricato Mario Draghi e la delegazione di Liberi e Uguali, composta dai capigruppo di Camera e Senato, Federico Fornaro e Loredana De Petris.

Fornaro (LeU): Noi responsabili, ascoltiamo Draghi poi decideremo

Liberi e Uguali ha rispetto anche per i travagli del Movimento 5 Stelle, e quando all'ipotesi di sostenere il governo Draghi (seppure con forze molto lontane politicamente), Federico Fornaro davanti a Montecitorio replica: "Siamo in una crisi al buio e occorre fare un passo per volta, e avere anche massimo ...

ROMA, 05 FEB - "E' evidente che le questioni programmatiche non sono variabili indipendenti. La base parlamentare deve essere coesa e deve avere un minimo di omogeneità. E' difficile tenere insieme fo ...

Governo, Leu: "Difficile unire forze diverse, non voteremo flat tax"

Tenere insieme in un nuovo esecutivo "forze che hanno difeso le scelte del governo con chi a settimane alterne era per chiudere o aprire e lisciava il pelo al negazionismo" sarà "difficile". E' la pos ...

