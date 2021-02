Governo Draghi, ottimismo sui numeri. Resta il nodo della "squadra" (Di venerdì 5 febbraio 2021) A questo punto, anche se si concluder domani quello che solo il primo giro delle consultazioni, le questioni aperte per il Governo Draghi sembrano essere legate pi ai bilanciamenti nella squadra che ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 5 febbraio 2021) A questo punto, anche se si concluder domani quello che solo il primo giro delle consultazioni, le questioni aperte per ilsembrano essere legate pi ai bilanciamenti nellache ...

matteosalvinimi : Se qualcuno a sinistra ha in mente la riedizione del governo Conte, cambiando Conte con Draghi, non ci interessa. - borghi_claudio : Articolo di dieci anni fa. Vale ancora adesso, parola per parola. E vale ancora di più quando il vero strumento di… - matteosalvinimi : Entrare nel governo? Per fare cosa e con chi? Con Draghi parleremo di salute, scuola e lavoro, di vita reale, di pe… - SergioSierra67 : RT @mara_carfagna: È bastato nominare #Draghi per far crescere la fiducia degli investitori sull’Italia. Ceti produttivi e amministratori d… - famaisano : Dunque sarà la piattaforma #Rousseau a decidere le sorti del nascente Governo di #Draghi. In effetti è giusto che u… -