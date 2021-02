Giulia Penna torna con “Sparisci Please”: grazie agli ex che ci fanno rinascere (Di venerdì 5 febbraio 2021) Si intitola Sparisci Please il nuovo attesissimo singolo della cantante Giulia Penna, da oggi disponibile su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica. Il brano segue il successo estivo di Bacio a distanza, con 2 milioni di views su YouTube, la challenge su TikTok che ha raggiunto 29 Milioni di visualizzazioni con #bacioadistanza e 1 milione di ascolti su Spotify. Il singolo di Giulia Penna è anche entrato a nelle playlist “Pop Virale” e “Viral 50” della celebre piattaforma di streaming musicale. Romana, ma milanese d’adozione, Giulia, oltre che un personaggio molto amato sul web, con più di 1,3 milioni di follower su Instagram e 1,4 milioni su TikTok, è un’artista indipendente. Scrive e che canta le proprie canzoni e con i suoi precedenti singoli ha già ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 5 febbraio 2021) Si intitolail nuovo attesissimo singolo della cantante, da oggi disponibile su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica. Il brano segue il successo estivo di Bacio a distanza, con 2 milioni di views su YouTube, la challenge su TikTok che ha raggiunto 29 Milioni di visualizzazioni con #bacioadistanza e 1 milione di ascolti su Spotify. Il singolo diè anche entrato a nelle playlist “Pop Virale” e “Viral 50” della celebre piattaforma di streaming musicale. Romana, ma milanese d’adozione,, oltre che un personaggio molto amato sul web, con più di 1,3 milioni di follower su Instagram e 1,4 milioni su TikTok, è un’artista indipendente. Scrive e che canta le proprie canzoni e con i suoi precedenti singoli ha già ...

