Giulia esplode contro Pierpaolo | i Prelemi ai ferri corti? «Non sono una tr*** di prima categoria!»

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Un po’ bastone, un po’ carota: la strategia usata daSalemi per tenere stretto il giovane Pretelli suona un po’ così. L’influencer italo-persiana sembra cominciare a risentire – come tutti – della sfinente permanenza tra le mura di Cinecittà, cui si è aggiunta nelle ultime ora la pressione di quello che ha apertamente definito come il suo “amore”. Oltre alle liti con l’amico Tommaso Zorzi, con cui proprio alla fine della scorsa diretta si è scontrata duramente, la Salemi deve fronteggiare anche i malumori con. Leggi anche >>preso inpiede al GF Vip, la Salemi si sbilancia: «Adesso te lo devo proprio dire» Salemi Pretelli, rapporti burrascosi? Nervi tesi per la coppia del reality Geloso di, colpevole di aver esternato un complimento nei confronti di uno ...

Tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli c'è un po' di maretta. Dopo che ieri aveva detto: 'A me piaci in tutto e lo sai. Cosa vuoi che ti dica? Che stai bene in mutande? Smettila di fare il bambino, ...Io vedo la luce nei tuoi occhi quando guardi, ogni giorno', ha detto Fariba a Pretelli, che ... Alda D'Eusanio nel mirino: il super vip esplode durante la diretta del GF Vip Un po' bastone, un po' carota: la strategia usata da Giulia Salemi per tenere stretto il giovane Pretelli suona un po' così. Funzionerà?