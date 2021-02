Fiorentina-Inter, Prandelli ha deciso su Ribery: le ultime (Di venerdì 5 febbraio 2021) Cesare Prandelli è alle prese con i problemi di Ribery: il fantasista francese è stato convocato per la gara contro l’Inter ma è in dubbio Franck Ribery non ci sarà contro l’Inter. Il numero 7 francesse è stato convocato per la sfida contro l’Inter nonostante i problemi che lo hanno costretto ad un rallentamento in settimana. Ribery allora non sarà nemmeno in panchina contro l’Inter ma prenderà posto in tribuna. Al suo posto in avanti dovrebbe giocare Eysseric con Vlahovic. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 5 febbraio 2021) Cesareè alle prese con i problemi di: il fantasista francese è stato convocato per la gara contro l’ma è in dubbio Francknon ci sarà contro l’. Il numero 7 francesse è stato convocato per la sfida contro l’nonostante i problemi che lo hanno costretto ad un rallentamento in settimana.allora non sarà nemmeno in panchina contro l’ma prenderà posto in tribuna. Al suo posto in avanti dovrebbe giocare Eysseric con Vlahovic. Leggi su Calcionews24.com

