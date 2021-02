Fiorentina-Inter 0-2 | le pagelle di CalcioWeb | nerazzurri in vetta | Barella si conferma in grandissima forma

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 5 febbraio 2021) L’si porta momentaneamente in. Si è aperta la 21esima giornata del campionato di Serie A, ihanno avuto la meglio della. Successo meritato della squadra di Antonio Conte, comeno lepubblicate dalla redazione di. La sfida si sblocca dopo 31 minuti grazie ad una magia di, l’ex Cagliari siforse il miglior centrocampista italiano in circolazione, niente da fare per l’ottimo Dragowski che è stato il migliore dei viola. L’11 di Prandelli ci prova ma Handanovic salva il risultato. Nella ripresa è Ivan Perisic a chiudere i conti, su assist di Hakimi. Finisce 0-2, in alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini del ...