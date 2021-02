Fedez si scusa con Francesca Michielin Lei | «Ti confisco il telefono»

(Di venerdì 5 febbraio 2021)chiede. E lo fa con tanto di fiori e post social. Scuse dovute dopo il pasticcio combinato dal rapper che ha messo in dubbio la partecipazione della coppia a Sanremo. Pace fatta, almeno al momento.e il diario social su instagram guarda le foto Leggi anche ›nail artist per Mara Maionchi: ecco le nuove unghie della produttrice discografica ...

rtl1025 : ?? @Fedez chiede scusa con un mazzo di fiori a @francescacheeks dopo aver spoilerato su Instagram un estratto di… - trash_italiano : Fedez chiede scusa a Francesca Michielin dopo lo spoiler della canzone: ecco cosa ha fatto per lei - FChiusaroli : RT @emmabaccaglio: #refusando artistico #scritturebrevi x @FChiusaroli ?????? #Sanremo, #Fedez chiede scusa a Francesca #Michielin sulle not… - gazzettamantova : Sanremo, Fedez chiede scusa a Francesca Michielin sulle note di 'Perdono' Dopo il guaio che ha combinato la settima… - cazzonesobro : RT @cazzonesobro: MA FEDEZ CHE SI PRESENTA A CASA DI FRANCESCA MICHIELIN CON UN MAZZO DI FIORI PER CHIEDERLE SCUSA NEL MENTRE FA UNA STORIA… -

Un cuore rosa e un mazzo di fiori per Francesca Michielin con una foto postata sul suo profilo Instagram. Cosiha chiestoalla sua partener musicale nella prossima edizione del Festival di Sanremo dopo che il rapper aveva aveva condiviso per errore sei secondi della canzone che porterà sul palco ...Dopo aver rischiato di essere squalificati dal Festival di Sanremo , a causa di un video postato e poi rimosso dai propri social, che ha scatenato un polverone mediatico enorme,chiedea Francesca Michielin . Il rapper ha pubblicato una storia su Instagram, dopo giorni di silenzio e assenza, in cui porta un mazzo di fiori alla collega sulle note di 'Xdono' di ...Dopo giorni di assenza dal web Fedez è tornato su Instagram con un gesto che sembra voler chiude la polemica dei giorni scorsi.Il rapper consegna un mazzo di rose sulla base di "Xdono" di Tiziano Ferro (ANSA) ...