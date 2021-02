Falling | Viggo Mortensen svela i drammi personali alla base della storia

Ultime Notizie dalla rete : Falling Viggo

Approfittando dell'occasione,Mortensen ha potuto dire la sua sull'Academy in un'intervista a ..., ha una parte come interprete. Mortensen in particolare non si spiega perché un ......e thriller (che ha anche una piccola parte in). Cronenberg ha diretto Mortensen in tre film: La promessa dell'assassino , A History of Violence e A Dangerous Method . La performance di...Mortensen in particolare non si spiega perché un conclamato maestro del cinema debba impiegare così tanto a trovare finanziamenti.A Viggo Mortensen non sta bene che un regista come David Cronenberg non abbia mai ricevuto una nomination per la sua regia o per i suoi film.