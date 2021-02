Ezio Greggio, regalo inaspettato ad Enzo Iacchetti in diretta (Di venerdì 5 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Ezio Greggio ha fatto un regalo in diretta davvero inaspettato ad Enzo Iacchetti durante Striscia La Notizia: pubblico senza parole. Come sappiamo Ezio Greggio è un grande juventino mentre il suo “socio” nonché collega Ezio Iacchetti interista. Per questo motivo, da ormai tantissimi anni a questa parte, tra loro c’è sempre una sorta di “bagarre”, Leggi su youmovies (Di venerdì 5 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.ha fatto unindavveroaddurante Striscia La Notizia: pubblico senza parole. Come sappiamoè un grande juventino mentre il suo “socio” nonché collegainterista. Per questo motivo, da ormai tantissimi anni a questa parte, tra loro c’è sempre una sorta di “bagarre”,

Massimilian69 : @GianniJ08 Ezio Greggio? ???? - gabrielemzz4 : E comunque se fallisce Draghi, dopo c’è solo Ezio Greggio - AntonioCE : @sersky8 @Striscia @VStaffelli Per non parlare di Ezio Greggio mediocre come comico e come attore, per non parlare… - keccastar : @ultimenotizie Invece il tapiro ad Ezio Greggio nn l’hanno consegnato x evasione fiscale? - _i_n_d_i_o_ : RT @IlMonociglio: Le ha messe quello che ha “patteggiato sei mesi di carcere dopo aver transato 20 milioni di euro con il Fisco”? Chiedo pe… -