"Draghi è una polizza assicurativa per i nostri figli", dice Renzi (Di venerdì 5 febbraio 2021) AGI - "Mario Draghi presidente del Consiglio è una polizza assicurativa per nostri figli e nipoti", ha detto Matteo Renzi al termine delle consultazioni del presidente incaricato Mario Draghi con la delegazione di Italia Viva. "E' il periodo storico in cui l'Italia avrà più soldi da spendere, mai il nostro paese ha avuto tanti soldi dal dopoguerra, e questo ci porta a dire: chi meglio di Mario Draghi può gestire questo passaggio", ha aggiunto. "Meglio se i 209 miliardi del Recovery fund li spende Draghi e non altri", ha sottolineato. "Italia Viva sosterrà il governo che è stato incaricato dal presidente della Repubblica, non mi permetto di giudicare le scelte di Leu, M5s e Zingaretti", ha proseguito Renzi, e ha ... Leggi su agi (Di venerdì 5 febbraio 2021) AGI - "Mariopresidente del Consiglio è unapere nipoti", ha detto Matteoal termine delle consultazioni del presidente incaricato Mariocon la delegazione di Italia Viva. "E' il periodo storico in cui l'Italia avrà più soldi da spendere, mai il nostro paese ha avuto tanti soldi dal dopoguerra, e questo ci porta a dire: chi meglio di Mariopuò gestire questo passaggio", ha aggiunto. "Meglio se i 209 miliardi del Recovery fund li spendee non altri", ha sottolineato. "Italia Viva sosterrà il governo che è stato incaricato dal presidente della Repubblica, non mi permetto di giudicare le scelte di Leu, M5s e Zingaretti", ha proseguito, e ha ...

mauroberruto : Una perla al giorno: l’Italia è il Paese dove il Ministro uscente dello Sport può dichiarare, con commozione: “Non… - CarloCalenda : Con il Presidente incaricato #Draghi abbiamo discusso delle priorità per il Paese. Dopo una delle legislature più t… - lauraboldrini : Una personalità competente come #Draghi merita il sostegno di una maggioranza ampia e coesa. C'è però un confine… - il_plos : RT @davidallegranti: Qualcuno spera che il governo Draghi sia una specie di governo Conte rivisitato. Ma se dentro non c’è il centrodestra,… - Venere781 : RT @AzzurraBarbuto: La chiamano “trasparenza”. Il M5s vuole sottoporre agli iscritti lo spinoso quesito: “Stiamo o non stiamo con Draghi? D… -