Draghi e le consultazioni | arriva il primo no al nuovo governo

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Alfie Borromeo Il secondo giorno diper Marioè entrato nel vivo. Dopo aver incontrato le delegazioni del Gruppo per le autonomie (SVP – PATT, UV) del Senato e di Liberi e Uguali, il presidente incaricato ha ricevuto Italia Viva. Proseguirà, come da calendario, con Fratelli d’Italia, Partito Democratico e Forza Italia (ma senza Silvio Berlusconi, che ha annunciato la sua assenza). Sabato 6 febbraiochiuderà lecon Lega e M5s. Salvo colpi di scena, tutti i gruppi che oggi riceveràappoggeranno il suo eventuale esecutivo. Eccezion fatta per Fratelli d’Italia che ha dichiarato che voterà no alla fiducia., Giorgia Meloni dopo il colloquio con MarioAll’uscita dal colloquio col premier ...

petergomezblog : Governo Draghi, la diretta – Conte: Conte: ‘Io ostacolo a Draghi? I sabotatori sono altrove. Auspico un governo po… - lorepregliasco : Berlusconi guiderà la delegazione di Forza Italia alle consultazioni con Draghi. Segnale politico importante. #GovernoDraghi - Montecitorio : #Consultazioni, il Presidente del Consiglio incaricato Mario #Draghi incontra a #Montecitorio la delegazione di… - pierolatino72 : RT @articoloUnoMDP: Federico Fornaro e Loredana De Petris al presidente #Draghi: serve maggioranza omogenea. I capigruppo di LeU alle #cons… - MassiPerro : Dalle comunicazioni di #Renzi dopo le consultazioni con #Draghi ho capito che #ItaliaViva sta chiedendo: Infrastrut… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi consultazioni

"Mai al governo con Pd, M5S e Renzi" approfondimento Il calendario dellediMeloni ha spiegato che 'si va verso una maggioranza che ci ha portato al disastro attuale. FdI non ...Con il presidenteabbiamo avuto 'un confronto cordiale, franco, spero costruttivo. Abbiamo ribadito che in ogni ... Lo ha detto Giorgia Meloni al termine delleAl via il secondo giorno di consultazioni di Mario Draghi: oggi attesi Italia Viva, Partito Democratico, Fratelli d'Italia e Forza Italia.ROMA (ITALPRESS) – “E’ stato un confronto cordiale, franco, costruttivo, abbiamo ribadito al presidente Draghi che in ogni caso Fratelli d’Italia non voterà la fiducia per ragioni di merito e di metod ...