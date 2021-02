Draghi diretta governo Renzi | «Sostegno a prescindere» Morra | «Faremo decidere agli iscritti» Salvini | «Noi ci siamo»

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Seconda giornata di consultazioni per Mario, premier incaricato di formare un nuovo: oggi l'ex presidente della Bce vedrà le autonomie, Leu e Iv; poi, nel pomeriggio,...

petergomezblog : Governo Draghi, la diretta – Conte: Conte: ‘Io ostacolo a Draghi? I sabotatori sono altrove. Auspico un governo po… - Montecitorio : #Consultazioni, il Presidente del Consiglio incaricato Mario #Draghi incontra a #Montecitorio la delegazione di… - Montecitorio : #Consultazioni, il Presidente del Consiglio incaricato Mario #Draghi ha incontrato a #Montecitorio le delegazioni d… - deman20181 : RT @Montecitorio: #Consultazioni, il Presidente del Consiglio incaricato Mario #Draghi incontra a #Montecitorio le delegazioni di @ItaliaVi… - infoitinterno : Consultazioni, Renzi: «Sì a Draghi senza veti sui ministri». Grillo con la delegazione M5s. Salvini vuole leghisti… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi diretta

LaOre 15.08 Iniziato l'incontro trae la delegazione di FdI. Ore 14.30 Morra (M5s): 'Renzi offre sostegno a prescindere, noi faremo decidere i nostri iscritti' . ' Comunque vada Renzi ...Dichiarazioni trasmesse infacebook e WebTv: - Camera dei deputati (@Montecitorio) Tutti i big a Roma per le consultazioni conCon l'arrivo dei big a Roma, da Silvio Berlusconi a Beppe ...Contagi Covid nelle scuole in Campania, De Luca lancia l'allarme: "2280 positivi in 10 giorni". Oggi pomeriggio il Governatore è intervenuto ...Voleva esserci di persona, SIlvio Berlusconi, alle consultazioni con il premier incaricato mario Draghi, a cui è legato dai tempi della nimica ...