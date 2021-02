“Draghi come Cristo. Con quel ‘Io ci sono’ Conte ci ha minacciato. La farsa delle zone gialle”, De Luca show (Di venerdì 5 febbraio 2021) Non invidiandolo per il “lavoro improbo che lo attende”, Vincenzo De Luca è tornato ad affidare alla sua pagina Facebook i suoi commenti e pareri rispetto all’avvento – per l’appunto – di “Quest’uomo saggio e mite”, Mario Draghi, che “mi è apparso come un Cristo quando ha cominciato a fare i colloqui con i cespugli. Uno, due, tre, quattro, e lui seduto a quel tavolo. Davvero merita tutta la nostra solidarietà questo uomo votato al martirio. Dovrà fare i conti con problemi drammatici, a cominciare dal Covid”. De Luca: “Draghi credo che dovrà fare un percorso di guerra. Già quando presenterà i ministri” Tuttavia, ‘consiglia’ il governatore campano, ”Io direi di non suonare ancora le campane a festa. Draghi credo che dovrà fare un percorso di guerra. Già ... Leggi su italiasera (Di venerdì 5 febbraio 2021) Non invidiandolo per il “lavoro improbo che lo attende”, Vincenzo Deè tornato ad affidare alla sua pagina Facebook i suoi commenti e pareri rispetto all’avvento – per l’appunto – di “Quest’uomo saggio e mite”, Mario, che “mi è apparsounquando ha cominciato a fare i colloqui con i cespugli. Uno, due, tre, quattro, e lui seduto atavolo. Davvero merita tutta la nostra solidarietà questo uomo votato al martirio. Dovrà fare i conti con problemi drammatici, a cominciare dal Covid”. De: “credo che dovrà fare un percorso di guerra. Già quando presenterà i ministri” Tuttavia, ‘consiglia’ il governatore campano, ”Io direi di non suonare ancora le campane a festa.credo che dovrà fare un percorso di guerra. Già ...

borghi_claudio : Articolo di dieci anni fa. Vale ancora adesso, parola per parola. E vale ancora di più quando il vero strumento di… - lauraboldrini : Una personalità competente come #Draghi merita il sostegno di una maggioranza ampia e coesa. C'è però un confine… - CarloCalenda : Dopo aver parlato per giorni di europeismo relativamente a Ciampolillo e c come pilastri del Conte Ter, il… - nikino : RT @lauracesaretti1: “Io sono un economista come Draghi”, dice Bagnai. Bagnai. Manfatti, e io sono una giornalista come Hemingway, e pure u… - SandroBonomi2 : RT @NicoTuscany1: Renzi: Draghi? Non sarò certo io a spiegare a Baggio come si battono le punizioni ?? -