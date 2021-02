Di che partito è Mario Draghi? Che è la moglie? Le domande frequenti (Di venerdì 5 febbraio 2021) Le domande frequenti su Mario Draghi: di che partito è? Chi è la moglie? Dove vive l’ex numero uno della Bce? La crisi di governo di gennaio-febbraio 2021 ha portato alla ribalta la figura Mario Draghi, che in realtà da tempo circolava intorno a Palazzo Chigi. Dopo che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella lo ha incaricato di formare un nuovo governo, sulla rete si sono moltiplicate le domande sull’ex presidente della Banca Centrale Europea: di che partito è Mario Draghi? Chi è la moglie? Le domande più frequenti interessano le idee politiche e la vita privata dell’ex numero uno della Bce indicato dal Capo di Stato come ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 5 febbraio 2021) Lesu: di cheè? Chi è la? Dove vive l’ex numero uno della Bce? La crisi di governo di gennaio-febbraio 2021 ha portato alla ribalta la figura, che in realtà da tempo circolava intorno a Palazzo Chigi. Dopo che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella lo ha incaricato di formare un nuovo governo, sulla rete si sono moltiplicate lesull’ex presidente della Banca Centrale Europea: di che? Chi è la? Lepiùinteressano le idee politiche e la vita privata dell’ex numero uno della Bce indicato dal Capo di Stato come ...

