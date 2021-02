Covid-19, Johnson & Johnson chiede autorizzazione alla FDA (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il vaccino contro il Covid-19 Jhonson & Johnson chiede l’autorizzazione all’uso di emergenza alla Fda statunitense, l’antidoto è tra quelli più facili da somministrare L’ azienda Johnson & Johnson ha fatto richiesta alla Food and Drug Administration statunitense per l’autorizzazione all’uso d’emergenza del proprio vaccino per il Covid-19. In caso di assenso J&J sarà il terzo vaccino autorizzato dagli Stati Uniti d’America. La casa farmaceutica già nei giorni scorsi aveva rivelato i risultati dei propri studi. Basandosi infatti su una singola dose il vaccino era risultato efficace al 66% nel ... Leggi su zon (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il vaccino contro il-19 Jhonsonl’all’uso di emergenzaFda statunitense, l’antidoto è tra quelli più facili da somministrare L’ aziendaha fatto richiestaFood and Drug Administration statunitense per l’all’uso d’emergenza del proprio vaccino per il-19. In caso di assenso J;J sarà il terzo vaccino autorizzato dagli Stati Uniti d’America. La casa farmaceutica già nei giorni scorsi aveva rivelato i risultati dei propri studi. Basandosi infatti su una singola dose il vaccino era risultato efficace al 66% nel ...

SimonCalder : Hotel quarantine. Er ... - Corriere : Usa, Johnson&Johnson ha chiesto il via libera per il suo vaccino - repubblica : Vaccini, in Usa Johnson&Johnson chiede il via libera. Monodose, più pratico ma meno efficace: cosa cambia nella cor… - JanssenITA : 5?? cose da sapere sul nostro candidato #vaccino contro il COVID-19 Scopri di più ???? - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Johnson & Johnson ha presentato richiesta di autorizzazione del suo vaccino Covid alla Fda americana: è efficace al 66… -