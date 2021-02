Commercio | Associazioni | “Basta stop and go Necessario sbloccare sostegni”

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 5 febbraio 2021) (Teleborsa) – “Le riaperture di Natale nonno a salvare il. Il piccolo rimbalzo delle vendite registrato a dicembre (+2,5% su novembre) non riesce nel miracolo di ridurre il danno nell’anno della pandemia. Il 2020 si chiude con un calo ampio e generalizzato (-12,2%) delle vendite nel comparto non alimentare, un crollo non compensato dall’aumento dell’alimentare (+2,1%). E a soffrire sono soprattutto negozi e mercati: nel 2020 le vendite non alimentari delle piccole superfici crollano del -14,4%, mentre quelle al di fuori dei negozi segnano il -13,9%”. È quanto sottolinea la Confesercenti commentando i dati Istat che certificano nel 2020 una flessione annua del 5,4% per le vendite al dettaglio a dicembre. “Solo ilelettronico vola – prosegue Confesercenti –, con un aumento di circa il 35% su base annua, ma il ...