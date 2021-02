Call of Duty ha superato quota 250 milioni di giocatori nel 2020 grazie a Warzone (Di venerdì 5 febbraio 2021) Activision ha rivelato nel suo ultimo report finanziario che il 2020 è stato l'anno più importante per Call of Duty in termini di profitto e numero di giocatori. Con l'introduzione sia di Warzone che di Black Ops Cold War, il franchise è riuscito a raccogliere oltre 250 milioni di utenti l'anno scorso, ottenendo altri traguardi importanti. Nella conference Call, il CEO di Activision Bobby Kotick ha affermato che Modern Warfare, Black Ops Cold War, Call of Duty: Mobile e Warzone, hanno raccolto insieme un totale di oltre 100 milioni di utenti attivi ogni mese nel 2020. Di tutti i suoi titoli attuali, Activision sembra più impressionato da Warzone, con Kotick che lo ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 5 febbraio 2021) Activision ha rivelato nel suo ultimo report finanziario che ilè stato l'anno più importante perofin termini di profitto e numero di. Con l'introduzione sia diche di Black Ops Cold War, il franchise è riuscito a raccogliere oltre 250di utenti l'anno scorso, ottenendo altri traguardi importanti. Nella conference, il CEO di Activision Bobby Kotick ha affermato che Modern Warfare, Black Ops Cold War,of: Mobile e, hanno raccolto insieme un totale di oltre 100di utenti attivi ogni mese nel. Di tutti i suoi titoli attuali, Activision sembra più impressionato da, con Kotick che lo ...

