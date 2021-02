Bennacer: "Milan stessa squadra con o senza di me, Vogliamo battere il Crotone" (Di venerdì 5 febbraio 2021) Milano, 5 febbraio 2021 " Lo spezzone di partita giocato contro il Bologna ha segnato il ritorno in campo dopo quasi due mesi di stop per Ismael Bennacer che oggi ha raccontato ai microfoni di Milan ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 5 febbraio 2021)o, 5 febbraio 2021 " Lo spezzone di partita giocato contro il Bologna ha segnato il ritorno in campo dopo quasi due mesi di stop per Ismaelche oggi ha raccontato ai microfoni di...

ZZiliani : Primo in classifica al via del girone di ritorno pur essendo stato il club più colpito da infortuni e contagi-Covid… - AntoVitiello : ??Convocati #Milan per #BolognaMilan Presenti #Bennacer, #Mandzukic, #Tonali. Non c è #Calhanoglu - ZZiliani : Io ero tra quelli che a settembre ritenevano miracoloso un 4° posto finale del #Milan. Ora, a 18 partite dalla fine… - ninoBertolino : RT @MilanPress_it: Le parole di Ismael Bennacer a Sky Sport e Milan TV?? Ecco le parole del centrocampista algerino, il quale sembra vedere… - infoitsalute : Verso Milan-Crotone: si ricompone la sacra coppia Kessie-Bennacer -