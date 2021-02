Anticipazioni GF Vip, venerdì 5 febbraio: niente eliminato, ci saranno le nomination? (Di venerdì 5 febbraio 2021) Anticipazioni GF Vip, venerdì 5 febbraio: il verdetto del televoto e il ricordo di Lucas Mello, cosa accadrà in diretta. Non sarà una puntata facile, quella del GF Vip in onda questa sera, venerdì 5 febbraio 2021, su Canale 5. La notizia dell’improvvisa morte di Lucas, fratello di Dayane Mello, ha letteralmente sconvolto tutti e, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 5 febbraio 2021)GF Vip,: il verdetto del televoto e il ricordo di Lucas Mello, cosa accadrà in diretta. Non sarà una puntata facile, quella del GF Vip in onda questa sera,2021, su Canale 5. La notizia dell’improvvisa morte di Lucas, fratello di Dayane Mello, ha letteralmente sconvolto tutti e, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

