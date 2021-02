Alvino: Il Napoli farà due tamponi in giornata al gruppo squadra (Di venerdì 5 febbraio 2021) La notizia della positività di Ghoulam alla vigilia della gara contro il Genoa ha portato scompiglio in casa Napoli, ma la società si è prontamente mossa per scongiurare di mettere a rischio la trasferta e per salvaguardare la salute di tutti, come riporta il giornalista Carlo Alvino su Twitter Dopo la positività di Ghoulam questo il programma tamponi per il Napoli: stamattina quello classico già previsto e stasera poco dopo mezzanotte il secondo direttamente a Genova. — Carlo Alvino (@CarloAlvino) February 5, 2021 L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 5 febbraio 2021) La notizia della positività di Ghoulam alla vigilia della gara contro il Genoa ha portato scompiglio in casa, ma la società si è prontamente mossa per scongiurare di mettere a rischio la trasferta e per salvaguardare la salute di tutti, come riporta il giornalista Carlosu Twitter Dopo la positività di Ghoulam questo il programmaper il: stamattina quello classico già previsto e stasera poco dopo mezzanotte il secondo direttamente a Genova. — Carlo(@Carlo) February 5, 2021 L'articolo ilsta.

