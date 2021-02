Addio ministeri di gloria. Se Salvini salva Draghi e incastra Pd e M5S (Di venerdì 5 febbraio 2021) Anche Matteo Salvini ha la sua “mossa del cavallo”. Perché di colpo il leader della Lega dice sì al governissimo di Mario Draghi? Ospite a Sky Tg24 questo venerdì ha sparigliato le carte aprendo a un esecutivo di unità nazionale: “Chi sono io per dire tu no?”. Dal “o noi, o Grillo” il passo verso il “se serve, ci siamo” fino al “tutti dentro” è stato brevissimo. “Non sono per le mezze misure: se sei dentro dai una mano, ti prendi onori e oneri. I governi tecnici alla Monti li abbiamo già provati. Mi piacerebbe che ci fossero tutti. Mattarella ha chiesto di fare un passo avanti ed ora si deve pensare all’interesse del Paese e non a quello dei partiti”. Salvini lo dice e lo ripete, “non facciamo le cose a metà”. Un governo di larghissime intese, insomma, senza veti, “vedo che altri lo dicono su di noi”, né anatemi, “non diremo che non ... Leggi su formiche (Di venerdì 5 febbraio 2021) Anche Matteoha la sua “mossa del cavallo”. Perché di colpo il leader della Lega dice sì al governissimo di Mario? Ospite a Sky Tg24 questo venerdì ha sparigliato le carte aprendo a un esecutivo di unità nazionale: “Chi sono io per dire tu no?”. Dal “o noi, o Grillo” il passo verso il “se serve, ci siamo” fino al “tutti dentro” è stato brevissimo. “Non sono per le mezze misure: se sei dentro dai una mano, ti prendi onori e oneri. I governi tecnici alla Monti li abbiamo già provati. Mi piacerebbe che ci fossero tutti. Mattarella ha chiesto di fare un passo avanti ed ora si deve pensare all’interesse del Paese e non a quello dei partiti”.lo dice e lo ripete, “non facciamo le cose a metà”. Un governo di larghissime intese, insomma, senza veti, “vedo che altri lo dicono su di noi”, né anatemi, “non diremo che non ...

