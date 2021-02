5G: pericoli reali e falsi miti da sfatare (Di venerdì 5 febbraio 2021) Nuove tecnologie, 5G e rischi per la saute: un corto circuito informativo che dura da diversi mesi e che ha dato vita a numerose credenze che nulla hanno a che fare con la realtà. Le frequenze della tecnologia 5G sono naturalmente più elevate delle precedenti, e la paura che i campi elettromagnetici emessi dalle antenne di tipo 5G potessero avere degli effetti negativi sulla salute ha preso piede. L’ultimo osservatorio di SOStariffe.it si è concentrato sui falsi miti diffusi sulla rete 5G al fine di sfatarli e mettere in evidenza quali sono i vantaggi per gli utenti garantiti dall’utilizzo della rete mobile di nuova generazione. Gli ultimi due anni sono stati contrassegnati dell’arrivo e dalla diffusione del 5G nel nostro Paese, con la nascita delle prime offerte 5G da parte dei principali operatori. Contestualmente sono arrivati anche i primi ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 5 febbraio 2021) Nuove tecnologie, 5G e rischi per la saute: un corto circuito informativo che dura da diversi mesi e che ha dato vita a numerose credenze che nulla hanno a che fare con la realtà. Le frequenze della tecnologia 5G sono naturalmente più elevate delle precedenti, e la paura che i campi elettromagnetici emessi dalle antenne di tipo 5G potessero avere degli effetti negativi sulla salute ha preso piede. L’ultimo osservatorio di SOStariffe.it si è concentrato suidiffusi sulla rete 5G al fine di sfatarli e mettere in evidenza quali sono i vantaggi per gli utenti garantiti dall’utilizzo della rete mobile di nuova generazione. Gli ultimi due anni sono stati contrassegnati dell’arrivo e dalla diffusione del 5G nel nostro Paese, con la nascita delle prime offerte 5G da parte dei principali operatori. Contestualmente sono arrivati anche i primi ...

