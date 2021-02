Un posto al sole | anticipazioni 5 febbraio | tensione ai Cantieri

Leggi su ultimora.news

(Di giovedì 4 febbraio 2021) IFlegrei Palladini torneranno ad essere lo scenario di contasti e tensioni tra Ferri e i suoi operai, come rivelano ledella soap opera di Rai 3 relative all'episodio di venerdì 5. Dopo l'addio a sorpresa di Marina, infatti, Roberto si è ritrovato a gestire gli interessi dell'azienda ritrovandosi tra le mani il pacchetto di maggioranza. Tuttavia, la situazione lasciata dalla Giordano non è del tutto florida dal momento che lo stesso Roberto ha ordito una truffa finanziaria che ha spinto Marina e Fabrizio a dare l'avvio ai lavori per un lussuoso yacht commissionato da un magnate russo poi caduto in bancarotta. Dunque, gli operai inizieranno nuovamente a manifestare il proprio malcontento per la situazione precaria e poco chiara in cui si ritroveranno a lavorare e Roberto dovrà tenere a bada le loro ...