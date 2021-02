Tg Pediatria, edizione del 4 febbraio 2021 (Di giovedì 4 febbraio 2021) Esiste un filo rosso per intercettare nei bambini e negli adolescenti il rischio di autolesionismo, comportamenti eccessivi o addirittura di commettere gesti estremi: “È l’avverbio ‘improvvisamente’. Quando ci accorgiamo che i nostri figli improvvisamente cominciano ad avere un calo del rendimento scolastico, non vogliono più frequentare la scuola, si isolano all’improvviso, diventano aggressivi o cambiano carattere”. A dirlo è Pietro Ferrara, professore associato di Pediatria generale e specialistica presso l’università Campus Bio-Medico di Roma e referente nazionale della Sip per abusi e maltrattamenti. – DISTURBI, LA NEUROPSICHIATRA: SEGNALI RISCHIO GIÀ IN PRIMA INFANZIA Leggi su dire (Di giovedì 4 febbraio 2021) Esiste un filo rosso per intercettare nei bambini e negli adolescenti il rischio di autolesionismo, comportamenti eccessivi o addirittura di commettere gesti estremi: “È l’avverbio ‘improvvisamente’. Quando ci accorgiamo che i nostri figli improvvisamente cominciano ad avere un calo del rendimento scolastico, non vogliono più frequentare la scuola, si isolano all’improvviso, diventano aggressivi o cambiano carattere”. A dirlo è Pietro Ferrara, professore associato di Pediatria generale e specialistica presso l’università Campus Bio-Medico di Roma e referente nazionale della Sip per abusi e maltrattamenti. – DISTURBI, LA NEUROPSICHIATRA: SEGNALI RISCHIO GIÀ IN PRIMA INFANZIA

