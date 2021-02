Scoperta casa di spaccio | sequestrati pistola e cocaina

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Roma – Al termine di una mirata attivita’ antidroga, i Carabinieri della Stazione di Acilia hanno arrestato una donna di 45 anni, residente ad Acilia, con le accuse di detenzione ai fini didi sostanze stupefacenti, detezione di arma clandestina, ricettazione e detenzione abusiva di armi e munizioni. I militari, dopo aver monitorato per alcuni giorni l’insolito via-vai dall’abitazione della donna ed avendo il sospetto che all’interno potessero svolgersi attivita’ illecite, hanno fatto scattare una perquisizione nello stabile, all’esito della quale sono stati rinvenuti oltre 1 Kg di, il materiale necessario per il “taglio” della droga, tutto l’occorrente per la suddivisione ed il confezionamento delle dosi e, occultata in un anfratto, unacon matricola abrasa marca Glock calibro 40, perfettamente funzionante e ...

