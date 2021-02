Sci, ecco quando aprono gli impianti sciistici in zona gialla: c’è la data (Di giovedì 4 febbraio 2021) Al via la riapertura di impianti sciistici il 15 febbraio 2021. E’ questa la decisione che, come riporta l‘Ansa, avrebbe preso il Comitato Tecnico Scientifico dopo la riunione in cui è stato preso in esame il protocollo messo a punto dalle Regioni il 28 gennaio scorso. Leggi anche: quando riaprono le palestre? Date e ipotesi: tutto sul nuovo Dpcm Gli impianti sciistici riaprono il 15 gennaio, ma ecco dove Sì alla riapertura dell’impianti sciistici ma non in tutta Italia. Pare che le piste da sci possano riaprire finalmente i battenti solo in quelle Regioni che si trovano in zona gialla. Se questo dovesse essere confermato, al momento tra le zone alpine la Provincia Autonoma di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 4 febbraio 2021) Al via la riapertura diil 15 febbraio 2021. E’ questa la decisione che, come riporta l‘Ansa, avrebbe preso il Comitato Tecnico Scientifico dopo la riunione in cui è stato preso in esame il protocollo messo a punto dalle Regioni il 28 gennaio scorso. Leggi anche:rile palestre? Date e ipotesi: tutto sul nuovo Dpcm Gliriil 15 gennaio, madove Sì alla riapertura dell’ma non in tutta Italia. Pare che le piste da sci possano riaprire finalmente i battenti solo in quelle Regioni che si trovano in. Se questo dovesse essere confermato, al momento tra le zone alpine la Provincia Autonoma di ...

