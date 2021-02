Roventini, l’economista anti austerity vicino al M5s: “Draghi ottima scelta, è per politiche espansive. Non toccherà reddito di cittadinanza” (Di giovedì 4 febbraio 2021) “Quello di Mario Draghi è tra i nomi migliori che il presidente Mattarella avrebbe potuto scegliere in questa fase, dopo che la politica ha fallito perché qualcuno ha messo interessi personali prima di quelli del Paese”. Andrea Roventini, ordinario di economia alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, prima delle elezioni del 2018 fu indicato da Luigi Di Maio come ministro del Tesoro di un possibile governo a 5 Stelle. Mentre l’ex capo politico del M5s chiede ai suoi di sedersi al tavolo e ascoltare le proposte dell’ex presidente della Bce, l’economista che si definisce “keynesiano eretico” ed è strenuo nemico dell’austerità mette in fila i motivi per cui non ha senso temere che il presidente del Consiglio incaricato ribalti le politiche di sostegno varate per affrontare la crisi Covid. Né che cancelli con un colpo di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021) “Quello di Marioè tra i nomi migliori che il presidente Mattarella avrebbe potuto scegliere in questa fase, dopo che la politica ha fallito perché qualcuno ha messo interessi personali prima di quelli del Paese”. Andrea, ordinario di economia alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, prima delle elezioni del 2018 fu indicato da Luigi Di Maio come ministro del Tesoro di un possibile governo a 5 Stelle. Mentre l’ex capo politico del M5s chiede ai suoi di sedersi al tavolo e ascoltare le proposte dell’ex presidente della Bce,che si definisce “keynesiano eretico” ed è strenuo nemico dell’austerità mette in fila i motivi per cui non ha senso temere che il presidente del Consiglio incaricato ribalti ledi sostegno varate per affrontare la crisi Covid. Né che cancelli con un colpo di ...

