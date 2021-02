Roberta Siragusa, funerali in streaming per la ragazza bruciata e gettata in un burrone. L’ex fidanzato tenta di darsi fuoco in carcere (Di giovedì 4 febbraio 2021) Erano centinaia i ragazzi che avrebbero voluto salutare per l’ultima volta Roberta Siragusa, la 17enne uccisa barbaramente e poi gettata in un burrone a Caccamo, in Sicilia. Per questo motivo è stato deciso di trasmettere in streaming su Facebook i funerali della giovane, celebrati nella Chiesa Santissima Annunziata: i suoi compagni di sempre, ancora sotto shock per quanto accaduto, hanno interrotto le lezioni all’istituto di Scienze umane di Caccamo (sono ancora in Dad visto che la Sicilia si trova in zona arancione) e così, da casa, hanno dato il loro addio a Roberta. Una vita «distrutta e rubata troppo presto, in modo crudele», ha detto monsignor Corrado Lorefice, l’arcivescovo di Palermo. La violenza «ha distrutto la sua bellezza», ha aggiunto. «Alle donne va ... Leggi su open.online (Di giovedì 4 febbraio 2021) Erano centinaia i ragazzi che avrebbero voluto salutare per l’ultima volta, la 17enne uccisa barbaramente e poiin una Caccamo, in Sicilia. Per questo motivo è stato deciso di trasmettere insu Facebook idella giovane, celebrati nella Chiesa Santissima Annunziata: i suoi compagni di sempre, ancora sotto shock per quanto accaduto, hanno interrotto le lezioni all’istituto di Scienze umane di Caccamo (sono ancora in Dad visto che la Sicilia si trova in zona arancione) e così, da casa, hanno dato il loro addio a. Una vita «distrutta e rubata troppo presto, in modo crudele», ha detto monsignor Corrado Lorefice, l’arcivescovo di Palermo. La violenza «ha distrutto la sua bellezza», ha aggiunto. «Alle donne va ...

