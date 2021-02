Real Madrid, Hazard si ferma ancora e… viene preso in giro da Burger King (Di giovedì 4 febbraio 2021) Nelle scorse ore sono stati sciolti tutti i dubbi relativamente all'assenza di Eden Hazard alle ultime sessioni di allenamento del Real Madrid. Il fuoriclasse belga ha subito l'ennesimo problema fisico della sua travagliata esperienza con la camiseta blanca. Per l'ex Chelsea uno strappo muscolare che dovrebbe tenerlo fuori per circa un mese.Ma prima che venissero rivelate le sue condizioni, in Spagna, c'era chi stava ipotizzando cosa potesse essere accaduto. Qualcuno, in modo davvero ironico e in tono di presa in giro nei confronti del campione, ha anche esagerato...Hazard: Burger King lo prende in girocaption id="attachment 1060153" align="alignnone" width="578" Hazard (getty images)/captionIl debole per il cibo da parte di ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 4 febbraio 2021) Nelle scorse ore sono stati sciolti tutti i dubbi relativamente all'assenza di Edenalle ultime sessioni di allenamento del. Il fuoriclasse belga ha subito l'ennesimo problema fisico della sua travagliata esperienza con la camiseta blanca. Per l'ex Chelsea uno strappo muscolare che dovrebbe tenerlo fuori per circa un mese.Ma prima che venissero rivelate le sue condizioni, in Spagna, c'era chi stava ipotizzando cosa potesse essere accaduto. Qualcuno, in modo davvero ironico e in tono di presa innei confronti del campione, ha anche esagerato...lo prende incaption id="attachment 1060153" align="alignnone" width="578"(getty images)/captionIl debole per il cibo da parte di ...

