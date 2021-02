Oms, gli esperti a Wuhan: “Virus nato e ‘sfuggito’ da un laboratorio? Scenario da film” (Di giovedì 4 febbraio 2021) Sono arrivati a Wuhan per indagare sull’origine della pandemia, iniziata proprio nella città dell’Hubei. Ma gli esperti dell’Oms al momento respingono nettamente l’ipotesi della fuga di Sars-Cov-2 dal laboratorio, sostenuta in particolare dall’ex presidente americano Donald Trump. Per il capo della squadra Peter Ben Embarek, che ieri aveva annunciato la raccolta di “dati mai ottenuti finora”, si tratta di una tesi che è soltanto un “eccellente soggetto” per un film o una serie tv. “Se iniziamo a seguire e dare la caccia ai fantasmi qua e là, non andremo mai da nessuna parte”, ha detto in un’intervista all’Afp, promettendo comunque di “seguire la scienza e i fatti” per trarre una conclusione definitiva sull’origine della pandemia. La squadra di dieci esperti ha visitato ieri l’Istituto di virologia di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021) Sono arrivati aper indagare sull’origine della pandemia, iniziata proprio nella città dell’Hubei. Ma glidell’Oms al momento respingono nettamente l’ipotesi della fuga di Sars-Cov-2 dal, sostenuta in particolare dall’ex presidente americano Donald Trump. Per il capo della squadra Peter Ben Embarek, che ieri aveva annunciato la raccolta di “dati mai ottenuti finora”, si tratta di una tesi che è soltanto un “eccellente soggetto” per uno una serie tv. “Se iniziamo a seguire e dare la caccia ai fantasmi qua e là, non andremo mai da nessuna parte”, ha detto in un’intervista all’Afp, promettendo comunque di “seguire la scienza e i fatti” per trarre una conclusione definitiva sull’origine della pandemia. La squadra di dieciha visitato ieri l’Istituto di virologia di ...

