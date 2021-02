Nunzia De Girolamo mostra per la prima volta la sua splendida figlia (Di giovedì 4 febbraio 2021) La De Girolamo parla del rapporto con la figlia che la assorbe del tutto, rivela anche che cerca di aiutarla ad essere meno timida Nunzia De Girolamo parla di sua figlia e del loro rapporto che è molto bello, sono unite e trascorrono moltissimo tempo insieme. La De Girolamo confessa che sua figlia è molto L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di giovedì 4 febbraio 2021) La Deparla del rapporto con lache la assorbe del tutto, rivela anche che cerca di aiutarla ad essere meno timidaDeparla di suae del loro rapporto che è molto bello, sono unite e trascorrono moltissimo tempo insieme. La Deconfessa che suaè molto L'articolo proviene da YesLife.it.

Ssnatalinaa : RT @ShootersykEku: Si è pubblicizzata lo show...Parla come abitudine da politica... - bubinoblog : NUNZIA DE GIROLAMO DEBUTTA SU RAI1 E SOGNA DI OSPITARE OBAMA 'È DI SINISTRA MA HA FASCINO' - Noovyis : (Nunzia De Girolamo: “Non fosse stato per mia figlia mi sarei buttata dalla finestra. Anche per dare un segnale al… - FQMagazineit : Nunzia De Girolamo: “Non fosse stato per mia figlia mi sarei buttata dalla finestra. Anche per dare un segnale al P… - ShootersykEku : Si è pubblicizzata lo show...Parla come abitudine da politica... -