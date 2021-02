No, un nuovo studio non ha dimostrato che l’idrossiclorochina è efficace contro la Covid-19 (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il 3 febbraio 2021 la redazione di Facta ha ricevuto via Whatsapp la richiesta di verificare un articolo, pubblicato su ByoBlu, il sito e videoblog fondato dall’ex capo della comunicazione del Movimento 5 Stelle Claudio Messora, di cui avevamo parlato nel merito delle fonti di disinformazione del 2020. L’articolo è intitolato «l’idrossiclorochina è efficace, lo dice uno studio americano. Solo il Governo e il Cts tacciono!» e afferma che, secondo questo studio, idrossiclorochina e azitromicina «ridurrebbero le ospedalizzazioni e le morti». Si tratta di una notizia falsa. L’articolo scientifico menzionato esiste ed è stato pubblicato sulla rivista medica The American Journal of Medicine a gennaio 2021. Non si tratta però di uno studio clinico che evidenzia nuovi dati sui farmaci in esame, ma di una ... Leggi su facta.news (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il 3 febbraio 2021 la redazione di Facta ha ricevuto via Whatsapp la richiesta di verificare un articolo, pubblicato su ByoBlu, il sito e videoblog fondato dall’ex capo della comunicazione del Movimento 5 Stelle Claudio Messora, di cui avevamo parlato nel merito delle fonti di disinformazione del 2020. L’articolo è intitolato «, lo dice unoamericano. Solo il Governo e il Cts tacciono!» e afferma che, secondo questo, idrossiclorochina e azitromicina «ridurrebbero le ospedalizzazioni e le morti». Si tratta di una notizia falsa. L’articolo scientifico menzionato esiste ed è stato pubblicato sulla rivista medica The American Journal of Medicine a gennaio 2021. Non si tratta però di unoclinico che evidenzia nuovi dati sui farmaci in esame, ma di una ...

