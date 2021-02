Myanmar: proteste contro i militari in un'università, arresti (Di giovedì 4 febbraio 2021) Phnom Penh, 4 feb. (Adnkronos/Dpa) - A tre giorni dalla presa del potere dell'esercito, nel Myanmar si registrano le prime proteste contro i militari che, nelle prime fasi, hanno arrestato diversi leader politici, tra cui Aung San Suu Kyi. La tv 'Mizzima' ha trasmesso le immagini di una manifestazione alla facoltà di medicina dell'università di Mandalay, nel nord del Paese, durante la quale è stato chiesto il ripristino del governo eletto democraticamente. Secondo notizie non confermate, almeno tre persone sono state arrestate. Da lunedì il web si è riempito di appelli alla disobbedienza civile. Facebook, che è enormemente diffuso nel Paese e che è stato bloccato dalle autorità, è stato inondato di video di persone che protestano contro il coprifuoco imposto alle 20 dai ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021) Phnom Penh, 4 feb. (Adnkronos/Dpa) - A tre giorni dalla presa del potere dell'esercito, nelsi registrano le primeche, nelle prime fasi, hanno arrestato diversi leader politici, tra cui Aung San Suu Kyi. La tv 'Mizzima' ha trasmesso le immagini di una manifestazione alla facoltà di medicina dell'di Mandalay, nel nord del Paese, durante la quale è stato chiesto il ripristino del governo eletto democraticamente. Secondo notizie non confermate, almeno tre persone sono state arrestate. Da lunedì il web si è riempito di appelli alla disobbedienza civile. Facebook, che è enormemente diffuso nel Paese e che è stato bloccato dalle autorità, è stato inondato di video di persone che protestanoil coprifuoco imposto alle 20 dai ...

