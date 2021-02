MADE IN ITALY 2: la seconda stagione della fiction si farà? (Di giovedì 4 febbraio 2021) Tra tante emozioni e un inaspettato happy ending, ieri sera – 3 febbraio – si è conclusa la prima stagione di MADE in ITALY, la serie Taodue che in quattro prime serate ha raccontato la nascita del prêt-à-porter italiano negli anni Settanta. Ecco cos’è successo nell’ultima puntata. La fiction con si è congedata dal pubblico con un finale caratterizzato da un grande colpo di scena, che fa da collante a un possibile secondo capitolo (necessario per continuare a raccontare gli anni d’oro dello stile italiano). Con la morte del direttore Frattini, e con Rita in partenza per Parigi per occuparsi del figlio, la direzione di Appeal passa nelle mani della giovane Irene, che nel frattempo ha scoperto di essere incinta di Davide Frangi (Andrea Bosca), l’uomo sposato di cui si è innamorata. Ma la domanda è: ... Leggi su tvsoap (Di giovedì 4 febbraio 2021) Tra tante emozioni e un inaspettato happy ending, ieri sera – 3 febbraio – si è conclusa la primadiin, la serie Taodue che in quattro prime serate ha raccontato la nascita del prêt-à-porter italiano negli anni Settanta. Ecco cos’è successo nell’ultima puntata. Lacon si è congedata dal pubblico con un finale caratterizzato da un grande colpo di scena, che fa da collante a un possibile secondo capitolo (necessario per continuare a raccontare gli anni d’oro dello stile italiano). Con la morte del direttore Frattini, e con Rita in partenza per Parigi per occuparsi del figlio, la direzione di Appeal passa nelle manigiovane Irene, che nel frattempo ha scoperto di essere incinta di Davide Frangi (Andrea Bosca), l’uomo sposato di cui si è innamorata. Ma la domanda è: ...

