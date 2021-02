‘Lui è peggio di me’, stasera in tv show inedito Giallini-Panariello (Di giovedì 4 febbraio 2021) ROMA – Due grandi professionisti, un’amicizia nata per caso e uno spettacolo esilarante. È ‘Lui è peggio di me‘ lo show inedito con protagonisti due artisti solo apparentemente molto diversi, Marco Giallini e Giorgio Panariello. Il “sit show” andrà in onda dal 4 febbraio in prima serata su Rai3. Quattro gli appuntamenti, ogni giovedì alle 21.20, per uno spettacolo ricco di sorprese, in cui i due amici si cimenteranno in monologhi, interviste, canzoni e gag insieme ad ospiti del mondo dello spettacolo e non solo. E si scopriranno, così, più simili di quanto si pensi. ‘LUI È PEGGIO DI ME’, GLI OSPITI DELLA PRIMA PUNTATA Leggi su dire (Di giovedì 4 febbraio 2021) ROMA – Due grandi professionisti, un’amicizia nata per caso e uno spettacolo esilarante. È ‘Lui è peggio di me‘ lo show inedito con protagonisti due artisti solo apparentemente molto diversi, Marco Giallini e Giorgio Panariello. Il “sit show” andrà in onda dal 4 febbraio in prima serata su Rai3. Quattro gli appuntamenti, ogni giovedì alle 21.20, per uno spettacolo ricco di sorprese, in cui i due amici si cimenteranno in monologhi, interviste, canzoni e gag insieme ad ospiti del mondo dello spettacolo e non solo. E si scopriranno, così, più simili di quanto si pensi. ‘LUI È PEGGIO DI ME’, GLI OSPITI DELLA PRIMA PUNTATA

