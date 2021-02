«Lui è peggio di me»: il varietà riparte dalla strana coppia Marco Giallini e Giorgio Panariello (Di giovedì 4 febbraio 2021) A vederli sembra che Marco Giallini e Giorgio Panariello non abbiano niente in comune, ed è proprio questo il punto di forza su cui poggia Lui è peggio di me: l’antitesi dei protagonisti, l’incastro tra due mondi apparentemente agli antipodi che si toccano per dar vita a una varietà alla vecchia maniera nel quale il divertimento, il canto e la riflessione sono alla base della formula. Il programma, definito dagli stessi protagonisti come un «sit show», parte giovedì 4 febbraio in prima serata su Raitre, confermando l’intenzione della terza rete di essere la finestra sempre aperta su un mondo, quello dei teatri e degli spettacoli dal vivo, sigillato da troppo tempo. Leggi su vanityfair (Di giovedì 4 febbraio 2021) A vederli sembra che Marco Giallini e Giorgio Panariello non abbiano niente in comune, ed è proprio questo il punto di forza su cui poggia Lui è peggio di me: l’antitesi dei protagonisti, l’incastro tra due mondi apparentemente agli antipodi che si toccano per dar vita a una varietà alla vecchia maniera nel quale il divertimento, il canto e la riflessione sono alla base della formula. Il programma, definito dagli stessi protagonisti come un «sit show», parte giovedì 4 febbraio in prima serata su Raitre, confermando l’intenzione della terza rete di essere la finestra sempre aperta su un mondo, quello dei teatri e degli spettacoli dal vivo, sigillato da troppo tempo.

