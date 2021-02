L’Inter di Conte vede viola, duello Juve – Roma per il terzo posto, il Crotone non preoccupa Pioli (Di giovedì 4 febbraio 2021) La 21ª giornata verrà inaugurata venerdì sera dalla sfida tutta da seguire tra Fiorentina e Inter, di scena al Franchi.Dopo la vittoria rocambolesca nella gara di andata, con i nerazzurri che acciuffarono il successo allo scadere, la squadra di Conte cercherà di battere i viola anche al ritorno, evento che non si verifica dal 2013/14 con Mazzarri alla guida. Si prospetta però una trasferta insidiosa per L’Inter, che avrà di fronte la squadra con il più basso Indice di Stabilità Tecnica (91,2%), capace di passare da prestazioni da Top Serie A a risultati da bassa classifica. Inoltre, gli ultimi sei precedenti in Toscana non hanno mai visto la squadra meneghina uscire vittoriosa, con tre pareggi e tre sconfitte. Prandelli per contrastare la marcia nerazzurra potrà far leva su alcune pedine ritrovate, come Bonaventura, Amrabat e Martinez ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 4 febbraio 2021) La 21ª giornata verrà inaugurata venerdì sera dalla sfida tutta da seguire tra Fiorentina e Inter, di scena al Franchi.Dopo la vittoria rocambolesca nella gara di andata, con i nerazzurri che acciuffarono il successo allo scadere, la squadra dicercherà di battere ianche al ritorno, evento che non si verifica dal 2013/14 con Mazzarri alla guida. Si prospetta però una trasferta insidiosa per, che avrà di fronte la squadra con il più basso Indice di Stabilità Tecnica (91,2%), capace di passare da prestazioni da Top Serie A a risultati da bassa classifica. Inoltre, gli ultimi sei precedenti in Toscana non hanno mai visto la squadra meneghina uscire vittoriosa, con tre pareggi e tre sconfitte. Prandelli per contrastare la marcia nerazzurra potrà far leva su alcune pedine ritrovate, come Bonaventura, Amrabat e Martinez ...

Inter : ??? | DICHIARAZIONI #InterJuventus, l'analisi di Antonio #Conte al termine del match ??? #FORZAINTER ???? - capuanogio : #Conte ha chiarito che il progetto #Inter di #Suning si è fermato. Anche #Moratti chiude l'era cinese a Milano ment… - capuanogio : Il progetto #Suning fermo e i tanti errori in campo: #Conte preoccupato per l'#Inter cerca di portare il motore del… - Ghislatore : Ma se non dovesse riuscire a formare il governo il buon Mario Draghi dite che sarebbe disposto a venire a sostituir… - GarboeK : Stesso tg sportivo: Servizio su Vidal che non gioca bene. Servizio su Kessie che viene descritto come fosse Rijkaa… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Inter Conte Serie A: Juventus superfavorita contro la Roma il ko in coppa Italia non pesa sull'Inter: «2» fisso al Franchi Fortune Italia