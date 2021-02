Lazio, caso Strakosha: la situazione preoccupa il club (Di giovedì 4 febbraio 2021) La situazione di Strakosha, tra infortuni e altri episodi sgradevoli, preoccupa la Lazio: ecco cosa sta succedendo La situazione di Strakosha continua a preoccupare la Lazio. Nonostante il ginocchio si stia sgonfiando e il rientro sia più vicino, la società è preoccupata da alcuni fattori. Il giocatore albanese si è reso protagonista di alcune scenate dentro lo spogliatoio e non ha accettato di buon grado la concorrenza con Reina. Ci sono inoltre problemi legati al rinnovo. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Lazio SU Lazio NEWS 24 Come spiega il Messaggero, nemmeno domenica sarà convocato e ora anche Tare si guarda intorno: il giocatore, protagonista nella Lazio nelle ultime stagioni, ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 4 febbraio 2021) Ladi, tra infortuni e altri episodi sgradevoli,la: ecco cosa sta succedendo Ladicontinua are la. Nonostante il ginocchio si stia sgonfiando e il rientro sia più vicino, la società èta da alcuni fattori. Il giocatore albanese si è reso protagonista di alcune scenate dentro lo spogliatoio e non ha accettato di buon grado la concorrenza con Reina. Ci sono inoltre problemi legati al rinnovo. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 Come spiega il Messaggero, nemmeno domenica sarà convocato e ora anche Tare si guarda intorno: il giocatore, protagonista nellanelle ultime stagioni, ...

