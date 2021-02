Laura Pausini, la gioia infinita: “Mi sto riprendendo solo ora” (Di giovedì 4 febbraio 2021) Laura Pausini sta vivendo un momento di immensa gioia professionale: ha infatti ricevuto un grande riconoscimento con la nomination ai Golden Globe Awards 2021 per la canzone Io Sì (Seen), che è stata utilizzata nel film La vita davanti a sé di Edoardo Ponti. La nomination è per la miglior canzone originale. La cantante è rimasta molto colpita dalla nomination (un traguardo prestigioso per qualunque cantante) ed ha voluto raccontare le sue emozioni sui social. La nomination: la canzone Io Sì (Seen) Sono ben due i post che Laura Pausini ha dedicato alla nomination: nel primo condivide il foglio in cui vengono mostrate le nomination ufficiali (o parte di esse), in cui il suo nome compare nella sezione “testi” insieme a quelli di Diane Warren e Niccolò Agliardi, co-autori della canzone. Nella ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 4 febbraio 2021)sta vivendo un momento di immensaprofessionale: ha infatti ricevuto un grande riconoscimento con la nomination ai Golden Globe Awards 2021 per la canzone Io Sì (Seen), che è stata utilizzata nel film La vita davanti a sé di Edoardo Ponti. La nomination è per la miglior canzone originale. La cantante è rimasta molto colpita dalla nomination (un traguardo prestigioso per qualunque cantante) ed ha voluto raccontare le sue emozioni sui social. La nomination: la canzone Io Sì (Seen) Sono ben due i post cheha dedicato alla nomination: nel primo condivide il foglio in cui vengono mostrate le nomination ufficiali (o parte di esse), in cui il suo nome compare nella sezione “testi” insieme a quelli di Diane Warren e Niccolò Agliardi, co-autori della canzone. Nella ...

