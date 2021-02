Juventus | Danilo | Dopo la sconfitta con l' Inter abbiamo cambiato atteggiamento

SkySport : Juventus, Danilo: 'Sto vivendo il miglior momento della mia carriera' - RepJuventus : Juventus, Danilo teme la Roma: 'Sono da scudetto' - sportli26181512 : Danilo spiega la rimonta Juve: 'Il k.o. con l’Inter ci ha dato la svolta': Danilo spiega la rimonta Juve: 'Il k.o.… - siamo_la_Roma : ?? #Juventus, #Danilo: 'La #Roma una delle squadre più forti d'Italia' ? 'La #Roma può vincere lo scudetto' ?? Le… - JManiaSite : #Danilo racconta la svolta della stagione per la #Juventus ed esalta il connazionale #Arthur -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Danilo

Sabato alle 18 c'è- Roma, la classica gara da circoletto rosso, stavolta ancor di più per la voglia delle due ... contro l'Inter di metà gennaio è stato molto duro per noi - dice- , ma ...Chi ha beneficiato di più dell'arrivo sulla panchina delladi Andrea Pirlo è senza dubbio ...è pronto a riprendersi il proprio posto da titolare contro la Roma . "Secondo me è una ...Il brasiliano rivitalizzato dalla cura Pirlo: "Non so quale ruolo mi piaccia di più, posso solo dire che voglio partecipare alla fase di costruzione" ...Dubbi su chi schierare e chi evitare al fantacalcio nella 21^ di Serie A? Ecco i nostri consigli per fare bene in questa giornata Il mese di febbraio è spesso quello decisivo per l’esito del campionat ...