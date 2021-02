Juventus, Chiellini si racconta: “Ibrahimovic mio miglior nemico. Non sono come Ramos e Van Dijk, l’Inter..” (Di giovedì 4 febbraio 2021) Capitano, simbolo e bandiera: tutto questo è Giorgio Chiellini per la Juventus.Juventus, a tutto Marchisio: “Da Buffon e Chiellini a Locatelli e Pogba. Ecco il mio consiglio a Dybala”Difensore classe 1984 con un passato nelle giovanili del Livorno, Giorgio Chiellini si è affermato con la maglia bianconera indossata con assiduità dalla stagione agonistica 2005-2006. Esperienza, tenacia e forza fisica messe a servizio di allenatore e compagni. In particolare alla corte di Andrea Pirlo, il capitano della Nazionale italiana sta continuando a sorprendere tutti a forza di prolifiche prestazioni che stanno guidando il club di Andrea Agnelli verso un'ipotetica rimonta ai danni delle due milanesi. Chiellini, nel corso di un'intervista rilasciata per il mensile francese 'SO FOOT', si è ... Leggi su mediagol (Di giovedì 4 febbraio 2021) Capitano, simbolo e bandiera: tutto questo è Giorgioper la, a tutto Marchisio: “Da Buffon ea Locatelli e Pogba. Ecco il mio consiglio a Dybala”Difensore classe 1984 con un passato nelle giovanili del Livorno, Giorgiosi è affermato con la maglia bianconera indossata con assiduità dalla stagione agonistica 2005-2006. Esperienza, tenacia e forza fisica messe a servizio di allenatore e compagni. In particolare alla corte di Andrea Pirlo, il capitano della Nazionale italiana sta continuando a sorprendere tutti a forza di prolifiche prestazioni che stanno guidando il club di Andrea Agnelli verso un'ipotetica rimonta ai danni delle due milanesi., nel corso di un'intervista rilasciata per il mensile francese 'SO FOOT', si è ...

